"Ritardi dovuti ai troppi rinvii"

Lavori al ponte sull’Elsa. L’aumento dei costi per la realizzazione della rotatoria e il conseguente rallentamento dei lavori hanno suscitato la reazione dei consiglieri metropolitano Cecilia Cappelletti (Lega nel Centrodestra) e comunale di Certaldo Eliseo Palazzo: "L’aumento dei prezzi non può essere la causa principale". "Nardella e Cucini -spiegano dal carroccio - hanno sciorinato elementi che dovrebbero far credere ai cittadini che i ritardi per la realizzazione dell’opera sono dovuti all’aumento dei costi. Il progetto del ponte sull’Elsa è un’opera fondamentale per la Valdelsa, dal Pd, però, solo lungaggini politiche e evidenti rinvii, come se non fosse ritenuto di primaria necessità.

Adesso, in ottica elezioni 2024, viene dipinta una verità parziale. Perché di certo vi è solo il malgoverno di sinistra con le evidenti perdite di tempo".