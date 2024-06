Risse, droga e alcol sul bus: "Autisti in balìa dei balordi. Rischiano a ogni turno"

Droga e alcol a bordo del bus. L’incubo per gli autisti di Autolinee Toscane si ripete ogni notte quando dal piazzale della stazione ferroviaria scatta il servizio sostitutivo Fs delle 23.55. L’escalation di fatti violenti sulla tratta Empoli-Siena ha spinto la segreteria della Fit Cisl Siena a ribadire l’urgenza di attrezzare i mezzi di una cabina chiusa per proteggere chi si trova al volante, ma anche di organizzare controlli mirati con la vigilanza. L’ultimo fatto, di una lunga serie di "aggressioni verbali e non solo", si è consumato il 25 giugno quando lungo il tragitto per Certaldo dei ragazzi hanno minacciato l’autista affinché effettuasse una fermata non prevista, poi hanno iniziato a litigare tra di loro scatenando una rissa. Il bus è stato sporcato e danneggiato: trovati resti di bevande alcoliche, sigarette e stupefacenti, addirittura delle siringhe. "Tutto ciò è intollerabile. Spesso i lavoratori – spiega il segretario della Fit Cisl Siena, Carlo Pane – sono in balìa di facinorosi che a bordo portano anche coltelli, consumano di tutto, droghe di ogni tipo, lasciando a terra persino siringhe appena usate per le dosi. La nostra sigla denuncia invano da mesi i pericoli su questa linea. La situazione è fuori controllo. I lavoratori hanno paura e sono all’esasperazione, abbiamo avvertito le prefetture, le questure di riferimento e anche il Pisll. Bisogna agire"

el.cap.