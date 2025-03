Rissa nella zona industriale. Coinvolti anche due ragazzini: "Paura e danni a un negozio"

Nuovi dettagli sulla rissa avvenuta nella zona industriale di Montelupo Fiorentino domenica sera per la quale sono state ricoverate al pronto soccorso ben tre persone, seppure con ferite lievi. Da quanto emerso dalle prime testimonianze nella ’scazzottata’ sarebbero rimasti coinvolti anche due ragazzini – molto probabilmente minorenni – che, da quanto appreso, sarebbero entrati nell’attività di via dell’Artigianato gestita da imprenditori di origine cinese. Ancora da stabilire le cause che hanno scatenato la lite iniziata all’interno del punto vendita pare per "futili motivi", forse uno scambio di battute o addirittura una incomprensione. Quel che è certo è che è proseguita all’esterno, lungo la strada dove il gruppo è arrivato addirittura alle mani.

Urla, calci e pugni che hanno attirato l’attenzione dei passanti che hanno lanciato l’allarme. L’arrivo dei carabinieri ha riportato gli animi alla calma, evitando che la situazione degenerasse con conseguenze ben peggiori di quelle che si sono rivelate alla fine. Per quanto riguarda il fronte sanitario sul posto si sono precipitate immediatamente le ambulanze della Misericordia di Montelupo Fiorentino, di Empoli e di San Miniato con i volontari che hanno prontamente soccorso i feriti. Come raccontato sulla cronaca di ieri: cinque le persone coinvolte nella rissa, tre quelle trasportate all’ospedale San Giuseppe di Empoli in codice verde e giallo.

Spetterà ora ai militari dell’Arma ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e comprendere le cause dello scontro che, secondo testimoni, avrebbe causato "importanti danni" anche allo stesso negozio – con scaffali rovesciati e oggetti volati a terra – che è rimasto chiuso per l’intera giornata di lunedì.

e.c.