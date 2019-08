Castelfiorentino, 7 agosto 2019 - Una serata di paura quella di martedì a Castelfiorentino. Dove una rissa tra diverse persone è sfociata anche in un inseguimento di alcuni passanti. I contendenti brandivano bottiglie di vetro. Immediato l'allarme ai carabinieri da parte della gente della zona. E' accaduto in piazza Gramsci intorno alle 23.30. Sono quattro le pattuglie della Compagnia di Empoli che sono intervenute.

Il gruppo però era già fuggito, in parte su un furgone, allontanandosi in direzione Cambiano. I carabinieri hanno rintracciato il mezzo in via Niccoli, a due km dalla piazza. E' stato a quel punto bloccato un uomo, un pakistano, che poco prima aveva partecipato alla rissa e che era visibilmente ubriaco. L'uomo è stato portato in caserma e denunciato. Sono al vaglio le immagini di alcune telecamere per capire quanti siano i soggetti coinvolti. Non risultano feriti.