Rispetto del codice della strada. Le ’3 C’ per evitare gli incidenti

MONTESPERTOLIRispettare il codice della strada è fondamentale per la sicurezza dei pedoni e dei veicoli; è composto da un insieme di regole da seguire per viaggiare in sicurezza. Per evitare gli incidenti bisogna seguire le 3 C: comprensione (devi saper comprendere il significato dei segnali stradali), comportamento (in base al mezzo che stai utilizzando devi tenere conto delle specifiche regole e dell’atteggiamento da mantenere), comunicazione (segnali da usare con responsabilità nei confronti degli altri).

L’attenzione alla guida è fondamentale perché anche i nostri sensi possono portarci a fare un passo falso, per questo, l’educazione stradale si impegna a far rispettare le regole di guida nella sicurezza di ognuno di noi. La vista ci può ingannare perché spostando la nostra attenzione possiamo distrarci facilmente dalla strada. L’udito ci impedisce di sentire i suoni della strada, ad esempio clacson e ambulanze, inoltre ci distrae dallo svolgimento di alcune azioni importanti durante la guida. Se volessimo prendere specifici oggetti, dovremmo, ad esempio, togliere le mani dagli strumenti di guida, mentre l’abilità cognitiva ci porta a concentrarsi sul fare più azioni contemporaneamente, anche quando guidiamo o camminiamo. Pertanto, quando si attraversa la strada bisogna sempre restare concentrati.

Un motivo di distrazione può essere lo smartphone, un oggetto di grandi capacità che ci aiuta a restare connessi col mondo esterno, ma che resta, comunque, una grande fonte di distrazione, che può farci togliere l’attenzione su quello che stiamo facendo, come ad esempio attraversare la strada. Nel 2022, ad esempio, ci sono stati oltre 165mila incidenti per distrazioni di questo genere. Ma il codice della strada deve essere consultato e rispettato da qualsiasi mezzo tu ti possa trovare a guidare in quel momento, così da non mettere a rischio la tua vita e quella di altri.

Ricordiamo le regole principali: allacciare le cinture di sicurezza, rispettare il codice della strada, rispettare i limiti di velocità (l’auto ma anche il monopattino o lo scooter possono essere pericolosi), controllare i pneumatici e avere sempre una ruota di scorta (auto, scooter), guidare solo se in condizioni di sobrietà, proteggere i bambini a bordo (la sicurezza prima di tutto), non distrarsi (la concentrazione è molto importante), fermarsi quando siamo stanchi (la stanchezza non aiuta), indossare il casco per proteggersi, essere cortesi e rispettosi (rispettarsi sempre a vicenda).

Ringraziamo per questa sensibilizzazione sull’educazione stradale l’Ufficio scolastico regionale della Toscana. Grazie per averci offerto informazioni inerenti a questo argomento.