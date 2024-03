Riqualificazione urbana. Nasce un camminamento per fare trekking in sicurezza

Sono numerose le persone che praticano trekking e jogging lungo via di Montelupo, partendo dall’area urbana di Montespertoli. E’ una bella zona collinare, alla testata della Val Turbone. Così il Comune ha deciso di realizzare qui, lungo la strada e sul filo del crinale, un camminamento in modo che chi pratica bike o si sposta a piedi possa avere… via libera. Tutto è ormai disposto per la costruzione del camminamento, è stato fatto il rendering. Il progetto ha fatto la sua corsa anche sui social, dove alcuni utenti hanno auspicato che, in ogni caso, si possa salvaguardare la bella oliveta che dal crinale scende verso il Turbone. Il piano si inserisce nella più ampia strategia di riqualificazione dell’area del Polo della Salute e del Polo per l’infanzia 0-6 anni, dal momento che chiuderà un anello pedonale che consente di arrivare alla nascitura area dei servizi socio-sanitari ed educativi del Comune di Montespertoli. Vi è la previsione di un marciapiede con pavimentazione in autobloccante, l’installazione di nuovi punti luce per l’illuminazione pubblica, dissuasori di velocità e tre isole fitness attrezzate lungo il percorso.

La progettazione del nuovo marciapiede, infatti, include la realizzazione di alcuni passaggi del piano "Montespertoli palestra all’aperto", pensato proprio per dotare i percorsi più frequentati dagli utenti di aree per l’allenamento. Il nuovo marciapiede avrà larghezza di un metro e mezzo per tutta la lunghezza del tratto coinvolto dai lavori (ovvero fino all’incrocio con Largo Enrico Fermi) ed è pensato per essere compatibile con la rotonda di futura realizzazione come parte della nuove viabilità di accesso al Polo per l’infanzia.