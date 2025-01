Riportare le persone in sala? Ci prova “il Culturale Cineclub Empolese“

EMPOLIChe il cinema sia protagonista, un luogo vissuto e amato. Anche perché l’unico rimasto in città. Nasce a Empoli l’associazione “il Culturale Cineclub Empolese“, risultato della passione di un collettivo di giovani animati da un obiettivo: promuovere la cultura cinematografica unendo le forze dei due cineforum già presenti sul territorio, “Il Cinemino“ e “Il solito dibattito“.

A febbraio, i primi 4 titoli in programma all’Excelsior, con filo conduttore figure femminili complesse e sfaccettate attorno alle quali ruota l’intreccio. Il 4 febbraio tocca a "La Favorita", l’11 a "The Substance", il 19 "La sala professori" e il 25 "Millennium Actress". Una selezione che spazia tra generi molto diversi,dal dramma storico all’horror, e invita lo spettatore a interrogarsi su questioni di attualità.

Ogni proiezione (alle 21.15) sarà seguita da un momento di confronto in cui il pubblico potrà condividere impressioni sui film. "La nascita di un’associazione cinematografica a Empoli - dichiara il presidente Andrea Mannini - rappresenta un momento di grande rilevanza culturale per la comunità. Intendiamo creare un luogo di aggregazione e sinergia, aperto a chiunque voglia condividere la sua passione".

Come aggiunge il vicepresidente Davide Corbinelli "nonostante la situazione sia problematica per le piccole sale, cerchiamo di contrastare la perdita culturale, portando anche titoli d’essai". "La sfida è tornare a sperimentare la sala – ha detto l’assessore Bensi – dibattere intorno a un film".

"Presentare questa iniziativa all’Excelsior è significativo - conclude il sindaco Mantellassi - Avere un cinema in un centro di medie dimensioni non è scontato. La città se lo merita, le pellicole hanno tanto da dire". Sono aperte le iscrizioni con la possibilità di un tesseramento annuale. Nei giorni degli spettacoli,sarà possibile cenare al Bar Vittoria in convenzione, con tariffe speciali.

Y.C.