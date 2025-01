"Rinnoviamo tutto, ma facciamolo bene"

Attraverso una diretta social sul proprio canale istituzionale, ieri sera il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha annunciato il provvedimento di mercoledì scorso, approvato dalla giunta comunale, che segna di fatto un nuovo capitolo nella discussione in merito allo stadio Carlo Castellani e alla proposta di ristrutturazione presentata dall’Empoli Fc. "Vogliamo che si faccia il nuovo stadio, vogliamo però che lo si faccia per bene" ha iniziato il primo cittadino ribadendo la sua posizione. "Come avevo annunciato nei mesi precedenti – ha proseguito Mantellassi – abbiamo valutato passo dopo passo ogni intervento proposto sul project financing, prendendo in considerazione anche quanto dibattuto negli incontri partecipativi di “StadioInsieme“. Abbiamo dunque elaborato un provvedimento di sintesi su cui l’Empoli Fc dovrà riflettere e valutare per adeguare la propria proposta. Riteniamo che queste modifiche rendano il progetto più integrato con la città e rispondano a molti temi sollevati". "Tenendo presente la tenuta economica complessiva della proposta – ha aggiunto il sindaco - proponiamo modifiche che migliorano la viabilità, il mercato, l’offerta sportiva, la sosta e tutelano di più il quartiere". A conclusione del suo intervento, Mantellassi non ha nascosto le sue speranze. "Confido nel fatto che si possa arrivare a una sintesi più che soddisfacente per le parti , considerando che l’amministrazione ha dato ascolto a 250 persone in 90 giorni di eventi. Continuiamo a fare la nostra parte, per il bene di tutta Empoli".

Si.Ci.