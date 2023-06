Rifiuti sanitari, allo smaltimento pensa l’Asl Pavese: "Trovata la soluzione al problema"

EMPOLI

Si è risolta positivamente l’odissea per un paziente oncologico e per i suoi familiari, raccontata nelle scorse settimane dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Federico Pavese. Il padre di Pavese, per la sua condizione di salute, si sottopone a domicilio a cicli di chemioterapia per il cui svolgimento è necessario l’utilizzo un congegno chiamato elastomero. "Terminata la somministrazione – denunciava Pavese – nell’ambito dell’assistenza domiciliare di pulizia e manutenzione domiciliare non era compreso lo smaltimento del congegno. In pratica, l’elastomero, in quanto rifiuto più che speciale, dovevamo smaltirlo noi familiari visto che non esiste un protocollo di smaltimento dell’elastomero all’interno del distretto".

"Questa mattina (ieri, ndr) con mia sorpresa – racconta Pavese – sono stato contattato dall’infermiera che viene a domicilio e informato che non solo avrebbe tolto al babbo l’elastomero da sostituire ma che era stato attivato il servizio di smaltimento. In altre parole gli operatori domiciliari avrebbero portato direttamente il rifiuto speciale al distretto di Rozzalupi. Sono felice – riprende il consigliere di Fratelli d’Italia – che l’Asl abbia trovato la soluzione al problema. Ringrazio per l’attivazione del servizio che – puntualizza Pavese – non servirà soltanto a me, ma anche ad altre persone che hanno familiari sottoposti a questo tipo di terapia. In questo modo – conclude – si va a risolvere un problema oggettivo, dove tutto veniva scaricato sulle famiglie".