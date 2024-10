Rifiuti, controlli contro degrado e abbandoni. Ecco gli ispettori Alia

Lotta dura ai ’furbetti’. E non solo. A Certaldo, comune già virtuoso in termini di raccolta differenziata con un tasso che nel 2022 ha superato l’87%, arriveranno da fine mese gli ispettori ambientali di Alia Multiutility. Professionisti, formati nella gestione dei rifiuti, avranno il compito di educare i cittadini, monitorare i conferimenti dei rifiuti e sanzionare i comportamenti scorretti. Tutto in stretta collaborazione con la polizia municipale. " La loro presenza rafforzerà ulteriormente il sistema di tariffazione corrispettiva attivo da un anno, che premia chi effettua una corretta separazione dei rifiuti", commentano da Alia I controlli concordati con il Comune saranno articolati in tre progetti principali.

Il primo è ‘Controlli antidegrado’ e prevede il pattugliamento del centro storico, con particolare attenzione ai punti nevralgici come cestini, campane per il vetro e cassonetti per gli abiti usati, proprio per combattere gli abbandoni. Il secondo, ‘Pronto intervento ambientale’, attiverà i controlli immediati in caso di segnalazioni da parte dei residenti o della Municipale. Infine, il progetto ‘Certaldo pulita’ si concentrerà su verifiche periodiche della raccolta differenziata e del corretto conferimento dei rifiuti, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei materiali raccolti e di contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Con l’introduzione di questa figura a Certaldo, Alia Multiutility raggiunge quota 30 comuni toscani serviti dai suoi 42 ispettori ambientali, consolidando il loro ruolo nella gestione sostenibile dei rifiuti e nel rispetto delle norme ambientali. Come ha sottolineato l’assessore all’Ambiente Simone Scardigli, "la presenza degli ispettori sarà uno strumento efficace per contrastare l’abbandono dei rifiuti e per tutelare il decoro urbano, supportando chi segue correttamente la raccolta differenziata". Grazie a questa sinergia tra amministrazione e Alia, Certaldo punta a diventare un vero modello.