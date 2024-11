Rifiuti abbandonati da settimane lungo la strada dei pellegrini

La questione degli abbandoni di rifiuti resta un problema apertissimo e anche al centro di polemiche. Si susseguono le segnalazioni. Ma le rimozioni, a volte, non sono così tempestive come la popolazione chiede. Il problema, in questo caso, è in via Palagina a Ponte a Cappiano, su un tratto di strada che è un percorso transitato dai pellegrini della via Francigena. Il fatto viene riportato dal Comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie, il gruppo attivo ormai da tempo che svolge azione di stimolo verso le istituzioni e raccoglie le segnalazioni dei cittadini. "Il 19 ottobre 2024 abbiamo segnalato ad Alia, ufficio ambiente e assessore in carica del Comune di Fucecchio questo abbandono. Noi cittadini abbiamo fatto il nostro dovere e comprendiamo che non è semplice combattere la gente incivile, ma ad oggi questo materiale non è stato recuperato". Si tratta di teli in tessuto da campagna e di materiale in ferro.