"Richieste case dove non servono restauri"

Prendendo come riferimento il mese in corso, Empoli e Fucecchio sarebbero le zone attualmente più gettonate in virtù dei collegamenti con Firenze (nel primo caso) e del prezzo medio più contenuto rispetto ad altre realtà (nel secondo caso, dovuto alla media fra frazioni più valutate come San Pierino e Ponte a Cappiano ed altre più economiche come Galleno).

Ma questo nuovo anno promette in generale un aumento delle richieste anche nell’Empolese Valdelsa rispetto al 2024, sfruttando l’onda lunga dei tagli ai tassi d’interesse effettuati dalla Banca centrale europea nei mesi scorsi (oltre a qualche altro taglio che potrebbe essere effettuato nei prossimi mesi).

"Il mercato immobiliare del 2025 è iniziato con un trend positivo rispetto allo stesso periodo del 2024. Non mancano richieste da parte di cittadini interessati a comprare casa, invogliati dalla diminuzione dei tassi dei mutui – ha spiegato Carmine D’Onofrio, responsabile Mediatori Group di Fucecchio e dell’Empolese – le tipologie di immobili più gettonate sono varie: vengono richiesti sia immobili indipendenti che appartamenti. Ad accomunare le richieste è in questo periodo la volontà, per l’acquirente, di trovare una casa che non necessiti di grossi lavori di ristrutturazione.

Le realtà comunali per le quali la richiesta è maggiore? Si tratta di una richiesta variegata in termini di tipologia immobiliare e utenza, ma direi Fucecchio ed Empoli, oltre a San Miniato. Prevediamo in linea di massima una conferma del mercato degli ultimi mesi dell’anno appena concluso, se non addirittura un aumento del numero di compravendite".