Ricettazione di un assegno, condannato a due anni di reclusione

La Cassazione ha passato definitiva la pena della corte d’appello che aveva confermato la pronuncia resa in primo grado dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Pistoia con la quale Valentino Montanelli, 49 anni di Fucecchio, era stato condannato nel 2016 alla pena di anni due di reclusione e 550 euro di multa per il reato di ricettazione di assegno. Contro il pronunciamento dei giudici di secondo grado aveva fatto ricorso il difensore dell’imputato sottolineando la nullità degli atti compiuti in udienza davanti la Corte di appello e della sentenza pronunciata per la mancata partecipazione dell’imputato impedito a comparire in udienza. Rilevano al riguardo gli ermellini rigettando il ricorso: "In tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell’imputato quando tale condizione non emerga dagli atti e l’imputato, o il suo difensore, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all’autorità giudiziaria procedente".