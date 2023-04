"Riapriremo i vecchi sentieri per restituire le Cerbaie ai cittadini"

Il comitato per la tutela e la valorizzazione delle Cerbaie lancia una nuova iniziativa: "I sentieri chiusi e in stato di degrado saranno restituiti a nuova vita, in modo che tutti gli amatori ciclisti e non solo possano rivivere le emozioni che hanno perduto nel tempo, soprattutto per lo stato di abbandono e di degrado". L’iniziativa punta a coinvolgere vari enti: "Faremo la nostra parte coinvolgendo tutti gli enti a partire dal Consorzio Forestale – dice il comitato – anche in collaborazione con associazioni e volontariato. Le Cerbaie ritorneranno a fare parlare di sé". E già fioccano adesioni e consensi mentre, ormai da settimane, l’attenzione delle forze dell’ordine è altissima sul polmone verde del Valdarno. Si susseguono i controlli anti spaccio che dilaga nella vegetazione. Il comitato – guidato da Marco Nicoletta – è nato per valorizzare le Cerbaie, ma anche per mettere in atto ogni possibile azione per contribuire ad assicurare un livello di sicurezza agli abitanti della zona.