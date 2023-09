Referendum Multiutility: raccolta firme a Empoli per dire no alla Borsa

Prosegue la raccolta di firme per il referendum che si vuole opporre alla quotazione in Borsa della Multiutility Toscana. A promuoverla, stamani dalle 9.30 alle 12.30, è il Comitato Trasparenza per Empoli, che ha in Marco Cardone il suo portavoce.

L’appuntamento odierno per firmare per il referendum comunale è nei locali della Casa del Popolo di Fontanella a Empoli, ma il Comitato ricorda che è possibile depositare la propria firma per la raccolta necessaria a indire il referendum anche presso l’ufficio relazioni col pubblico di Empoli, che si trova al piano terra del palazzo comunale in via Giuseppe del Papa dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13.

"Invitiamo tutta la cittadinanza – scrive il comitato in una nota – a firmare la richiesta di referendum per dare a tutti la possibilità di esprimersi sul tema Multiutility. La quotazione in Borsa è la scelta sbagliata per servizi come l’acqua, i rifiuti e l’energia".

Come si ricorderà, le firme necessarie a indire il referendum comunale sono 3.500 e manco poco alla scadenza per raccoglierle.