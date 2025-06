Referendum Multiutility: "È opportuno accorparlo alle elezioni regionali"

L’argomento diventa sempre più incalzante via via che ci si avvicina all’annuncio della data delle prossime elezioni regionali: perché non votare, in quella circostanza, anche per il referendum cittadino sulla Multiutility? L’idea dell’accorpamento piace ed è vista come un modo per risparmiare sui costi di allestimento della consultazione solo empolese. "Siamo del parere che l’accorpamento del quesito refendario alle prossime elezioni regionali – scrivono da Europa Verde-circolo “Chico Mendez” di Empoli – rappresenti un’opportunità per favorire la partecipazione della cittadinanza e dare piena dignità a uno strumento fondamentale di democrazia diretta. Serve anche per evitare la dispersione di risorse pubbliche. Il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadino, nel nostro Paese e più in generale nei sistemi democratici occidentali, soffre e mette in crisi l’intero sistema democratico. L’astensionismo ne è in buona parte causa ed effetto, invertiamo, almeno nel nostro comune, questa tendenza, favorendo la consultazione referendaria accorpandola alle Regionali".

Il comitato “Trasparenza per Empoli”, da parte sua, ha inviato proprio ieri una comunicazione formale al Pd, dal segretario comunale di Empoli, a quello regionale fino alla segreteria nazionale, per chiedere che "sia resa possibile la coincidenza della data del referendum comunale sull’abrogazione della delibera relativa alla Multiutility con le prossime elezioni regionali. Una proposta realizzabile attraverso una semplice modifica del regolamento referendario, a vantaggio della partecipazione democratica e di un rilevante risparmio di risorse pubbliche".

Anche i gruppi consiliari Buongiorno Empoli - SiAmo Empoli e M5S intervengono sull’argomento. "Da alcuni giorni il comitato empolese che ha proposto il referendum sulla Multiutility – scrivono in una nota firmata dal consigliere Leonardo Masi (nella foto) – ha avanzato l’idea di accorpare il referendum con le prossime elezioni regionali. Come gruppi consiliari abbiamo presentato una mozione che, attraverso piccole modifiche al regolamento, propone di accorpare il referendum sulla Multiutility con le regionali, soluzione che porterebbe, oltre a un considerevole risparmio per le casse comunali, a una maggiore partecipazione al voto. Circa 4mila empolesi hanno chiesto questo referendum e il sindaco deve fissarne una data".