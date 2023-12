Recupero ex Fanciullacci. Il Comune compra l’area

Prosegue il recupero della ex Fanciullacci, il complesso sulla riva sinistra della parte terminale della Pesa lungo la strada per la villa dell’Ambrogiana: il Comune di Montelupo acquisirà la parte privata del compound onde procedere meglio con i cantieri, per la spesa di 240mila euro. La decisione è passata in consiglio comunale (3 astenuti). Il comparto Fanciullacci è composto da una parte di proprietà pubblica, acquistata dal Comune nel 2005 per una superficie pari a circa 3.750 metri quadri, e da una parte di proprietà privata con una superficie pari a circa 1.575. L’intervento consiste nella demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente per ridurre il consumo di suolo e dall’altro ridurre il volume e superfici edificate a favore di qualificati spazi collettivi di servizi alla persona e spazi pubblici non edificati. L’altro step: la valutazione della possibilità di acquistare l’area adiacente di proprietà privata consentirebbe di eliminare i rischi gravanti su quella di cantiere per la ricostruzione dell’edificio che interessa il progetto, operando demolizioni selettive per valutare la stabilità dell’edificio presente nella parte di proprietà privata.

Ancora: l’acquisizione dell’area privata consentirebbe la possibilità di incrementare quella non edificata con la realizzazione di verde pubblico e terrazza sulla Pesa concorrendo alla creazione di un asse urbano costituito da corso Garibaldi, ponte sulla Pesa, viale Umberto I. Un asse che metterebbe in relazione la Villa Medicea con la stazione e il centro storico diventando "un fulcro strategico fondamentale con attrezzature pubbliche per la riqualificazione urbana del territorio comunale".

Trattandosi di intervento ‘Pnrr’, però va collaudato e rendicontato entro il 31 marzo 2026. L’Ex Fanciullacci avrà una funzione legata al sociale, all’aiuto di persone con disabilità di vario tipo, allo sviluppo di progetti di cohousing.

Andrea Ciappi