Reality e documentari. La sfida a Netflix parte da Montelupo: “Ecco Julius Plus”

Dietro al brand c’è Simone Falcini, imprenditore e chef empolese (con un passato da ristoratore) che ha puntato tutto sulla voglia di raccontare storie. E’ una sorta di ’Hollywood’ su scala locale, la sua: una trentina di dipendenti e una rete di 200 collaboratori del territorio (e non solo). Un’industria per la creazione, produzione e adattamento di format di intrattenimento innovativi. Si spazia dai contest tv ai reality show, passando per programmi per bambini. Una varietà di esperienze portate nelle case degli empolesi, che ora oltre a Netflix avranno un’altra ’videoteca’ da cui pescare game show e documentari. La mission? «Ispirare, divertire e connettere le persone coi nostri contenuti - dichiara Falcini, fondatore della società di produzione televisiva indipendente - Sono nato in macelleria, attività trasformata in gastronomia e poi catering. La passione per la cucina è stata sempre parallela a quella per lo sport da combattimento. In passato ho avuto diversi ristoranti, aperto una palestra in Carraia. Ora, una nuova sfida. Che unisce in qualche modo questi due settori».

Sport e cucina, contenuti trasversali, ogni produzione del palinsesto diventa una scommessa. Sono appena terminate le riprese per la nuova stagione de ’Il migliore chef d’Italia’, tre giudici che girano lo Stivale alla ricerca del cuoco più intraprendente, visitando ristoranti in un viaggio culinario alla scoperta di prodotti, luoghi e segreti del territorio. Sempre in ambito culinario, protagonisti di Julius Plus sono stati con ’The best street food Italy’ i Mollica’s, Silvia Daddi (montelupina) e Mattia Maracci, seguiti da più di mezzo milione di followers sui canali social. Spazio anche all’inclusività. «C’è una versione speciale di questo format, dove le superstar sono ragazzi con disabilità. Talenti ai fornelli per ricette che sapranno toccare il cuore».

Le produzioni sono visibili su una ventina di canali come canale Italia, Sky ch 820, Sky 913. Tra i reality sportivi anche quelli dedicati a kung Fu, Taekwondo, Boxe e discipline da combattimento con telecamere presenti sul ring e nella vita quotidiana degli atleti, tra sacrifici, ansie e paure. E non si dimenticano gli amanti degli animali con talk show (girati, appunto, a Montelupo) dove veterinari ed educatori dispenseranno consigli sulla vita insieme agli amici a 4 zampe. «Sembra strano, ma tutto ciò è frutto di arrabbiature e delusioni per quello che avrei dovuto realizzare per altri e che alla fine non è andato in porto. Finanziati i progetti, ho deciso di tenerli per me. Per una piattaforma ‘locale’ pronta a sbarcare in tutto il mondo. Presto saremo in Cina, negli Stati Uniti, con tutti i format tradotti in lingua. Il futuro - conferma Falcini - è la digitalizzazione». Tra i big coinvolti in nuove produzioni, Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, già passati dagli studi montelupini questa estate.

Ylenia Cecchetti