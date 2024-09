Real Cerretese, trasferta e assenze pesanti. Anche le altre vanno a caccia di punti

Seconda trasferta in pochi giorni per la Real Cerretese. Oggi alle 15.30, infatti, per la terza giornata del girone A di Promozione i biancoverdi faranno visita al neo promosso Forte dei Marmi dopo aver recuperato mercoledì scorso il match della prima giornata rinviato lo scorso 8 settembre. Una gara che ha lasciato la squadra di Petroni a tre punti in classifica, mentre i versiliesi sono ancora a quota zero. Nelle fila medicee sarà assente Lelli per infortunio, mentre in quelle locali mancheranno Galleri e soprattutto il forte attaccante Rodriguez, entrambi squalificati.

Scendiamo poi nel girone B, dove sempre alle 15.30 Castelfiorentino United e Montelupo torneranno di nuovo davanti al proprio pubblico dopo due trasferte consecutive tra coppa e campionato. I gialloblu valdelsani ospiteranno al Neri il Colli Marittimi, una delle squadre più attrezzate, ma che viene da due risultati diametralmente opposti: ko 3-0 all’esordio sul campo dell’Atletico Maremma e successo per 3-0 domenica scorsa in casa col retrocesso Geotermica. Per l’occasione mister Scardigli dovrà rinunciare allo squalificato Leoncini e all’infortunato Calonaci. Infine, al Castellani contro l’Invictasauro il Montelupo va a caccia della prima vittoria in campionato dopo essersi sbloccato mercoledì scorso in coppa a Firenze con il Lebowski.

Anche i maremmani, al pari degli amaranto, hanno un solo punto in classifica, frutto del pari esterno a reti bianche di San Miniato Basso al debutto, mentre domenica scorsa hanno ceduto 1-3 in casa al Massa Valpiana. Una giornata delicata, quindi, per tutte e tre le formazioni locali che hanno bisogno di un risultato positivo per trovare il giusto entusiasmo.

