Rapina in gioielleria, paura a Montelupo. Pistole in pugno e minacce alla titolare

Montelupo Fiorentino (Firenze), 7 gennaio 2025 – Minacce alla titolare, la testa tenuta ferma tra le gambe e la pistola puntata. Paura a Montelupo Fiorentino per una rapina in gioielleria avvenuta intorno alle 10 di stamani, 7 gennaio. E’ la seconda in pochi giorni.

La gioielleria rapinata (Foto Tommaso Gasperini/Germogli)

I malviventi, tre secondo il racconto della proprietaria della gioielleria Mariano Tombelli, si sono presentati come normali clienti, ma la donna ha capito subito che qualcosa non andava. In quel momento c’era solo lei all’interno del negozio e così ha mandato un messaggio al marito, titolare dell’attività, per avvertirlo di quanto stava accadendo.

I rapinatori, a quel punto, hanno estratto le pistole e strattonato la donna per i capelli, tenendole la testa ferma e impedendole di fuggire. E’ accaduto tutto in pochi minuti. Una volta svaligiato il negozio, i tre sono fuggiti in macchina. La signora, in stato di choc, ha quindi chiamato il figlio che abita al piano di sopra. I due hanno avvertito i carabinieri, ma a quel punto i rapinatori si erano già allontanati. Le indagini sono in corso.