Rami in strada e allagamenti. In via Roma fiume di fango

EMPOLI

Alcune strade e sottopassi chiusi temporaneamente al traffico, diverse vie e campi allagati, rami caduti e qualche disagio per alcune attività commerciali in centro. Ma tutto sommato la perturbazione che ha attraversato il territorio tra il pomeriggio e la tarda sera di domenica non ha procurato particolari criticità sul comune di Empoli. Stavolta il temporale non ha paralizzato la città, come nel novembre di un anno fa con tutti i sottopassi allagati. Tuttavia, in via precauzionale, poco prima del nubifragio dal Centro operativo comunale, attivato già nella serata di sabato, erano state decise le chiusure temporanee al traffico di via della Motta-via Pietro Lari ad Avane, del sottopasso ferroviario di via Bonistallo e quello di via Arnolfo di Cambio. In centro e a Santa Maria erano state pulite le griglie e le caditoie, con interventi puntuali su piazza Matteotti, piazza Ristori e piazza Gamucci. Una delle situazioni più critiche, tuttavia, si è registrata nella centralissima via Roma. L’intensa pioggia iniziata a cadere poco prima delle 20 di domenica ha trascinato davanti al locale CiRisamo gran parte della terra del cantiere di recupero del vecchio ospedale San Giuseppe creando una poltiglia in prossimità dell’ingresso del bar. "Fin dal mattino avevo avvisato il Comune che con le piogge leggere dei giorni scorsi quel cantiere rilasciava terra, oltre al fatto che i tombini lungo la strada non ricevevano – spiega il titolare del locale Luigi Di Dio Faranna – Le mie parole però sono cadute nel vuoto perché nessuno ha fatto nulla tanto che la sera, quanto è arrivato il temporale, mi sono ritrovato a ripulire l’acqua mista a terra che entrava nel locale. Per fortuna in quel momento non c’erano clienti". Sempre nella serata di domenica, in vista della perturbazione, era maturata in via del Papa anche la possibilità di un’ordinanza per la chiusura di parchi e giardini pubblici, poi rientrata. ll miglioramento della situazione nelle ore successive ha permesso a fossi e torrenti di non esondare e di riportare la viabilità lentamente alla normalità. Dalla giornata di ieri la situazione è tornata alla normalità in ogni zona di Empoli. "Sono stato personalmente in giro per controllare con i miei occhi le situazioni più difficili: grazie all’intervento dei tanti volontari che abbiamo sul nostro territorio tutte sono state risolte – ha spiegato il sindaco Alessio Mantellassi – Questo grazie a un sistema coordinato efficace che ci permette di lavorare in tempo, zona per zona, affrontando ogni emergenza nel dettaglio".

Irene Puccioni