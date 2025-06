Rally Matematico. Tre classi sul podio ’Frutto di studio serio’

Successo della scuola primaria Carducci al Rally Matematico. "Le classi 3B e 3D, entrambe a tempo pieno, e la classe 5C, hanno infatti conquistato un brillante terzo posto nella rispettiva categoria a livello regionale. "Per le classi terze questo traguardo conferma l’efficacia del tempo pieno – spiegano le insegnanti Sabrina Bartolucci, Lorella Daniero e Alessandra Marrucci -: più tempo a scuola significa più possibilità di approfondire, lavorare insieme ed affrontare anche sfide complesse come quelle del Rally. Per la classe quinta il terzo posto è invece il frutto di un percorso di studio serio e costante, che ha valorizzato curiosità e passione per la matematica". Gli studenti e le studentesse sono stati premiati ieri sera dalla sindaca Emma Donnini, che li ha accolti nella sala consiliare esprimendo loro la soddisfazione da parte dell’intera amministrazione comunale: "Faccio i miei complimenti agli alunni e alle alunne della nostra scuola e, insieme a loro, alle insegnanti e alla referente del progetto, la professoressa Sara Antonini: si tratta di un risultato straordinario che dà lustro non soltanto alla nostra scuola ma all’intera nostra comunità mettendo in luce, ancora una volta, l’efficacia del nostro sistema scolastico". Il Rally Matematico è una competizione tra gruppi di studenti a partire dalla classe terza della scuola primaria fino alla scuola secondaria di primo grado. I partecipanti, divisi in piccoli gruppi, devono scegliere e risolvere i 5 o 6 problemi matematici proposti a seconda della categoria, spiegando bene la strategia usata. Non conta soltanto trovare la soluzione giusta, ma anche saperla spiegare in modo chiaro. Studenti e studentesse imparano così ad ascoltare punti di vista diversi, a discutere e ad esprimere le proprie idee in modo chiaro, a comprendere le spiegazioni degli altri e a sviluppare il senso critico. In un clima collaborativo, l’apporto di ognuno viene valorizzato, permettendo a tutti di sentirsi a proprio agio ed acquisire maggiore fiducia nelle proprie capacità.