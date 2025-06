Raid notturno alla Mac Glass. Via un cellulare

EMPOLI

L’allarme che è scattato nel cuore della notte e l’arrivo della volante del Corpo dei Vigili Giurati hanno mandato in fumo i suoi piani. Probabilmente chi ieri notte, intorno all’una, si è intrufolato all’interno della ditta Mac Glass di viale Giotto a Empoli mirava ad un bottino più sostanzioso. Alla fine si è dovuto ’accontentare’ di un telefono cellulare aziendale. Ma dietro di sè ha comunque lasciato un bel danno. La telecamera della videosorveglianza ha ripreso tutto, come spiega il responsabile del punto vendita. "Si vede un soggetto con un casco da moto in testa che entra dal retro rompendo un vetro. In quel momento scatta l’allarme e per paura dell’arrivo delle forze dell’ordine prende la prima cosa a portata di mano e scappa via". In questo caso l’ammanco è di lieve entità, ma la volta scorsa la perdita subita è stata assai maggiore. "Nel giro di un mese abbiamo avuto due incursioni – riprende il responsabile del negozio – In quel caso ci sono state rubate diverse attrezzature specifiche, diagnostiche elettroniche, e un computer portatile. Tutto materiale da lavoro di un certo valore. Anche il quella circostanza il furto è avvenuto di notte ad opera di un individuo che si nascondeva sotto un cappuccio. Dopo aver denunciato ai carabinieri quel furto procederemo a fare altrettanto anche per quello di ieri notte", fa sapere il responsabile.

i.p.