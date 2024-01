Raffica di cantieri . Dal centro alle frazioni. La mappa degli interventi

Un territorio pieno di cantieri. In attesa di dare avvio ai lavori di riqualificazione di piazza Amendola (inizio previsto per il 15 febbraio), che completeranno il restyling della parte bassa del centro di Fucecchio, e di iniziare la maxi opera di rifacimento del centro storico alto attraverso i fondi del Pnrr, il Comune sta completando tutta una serie di interventi di manutenzione straordinaria. A Fucecchio sono stati completati gli interventi in viale Colombo dove, a seguito della caduta di un grosso albero durante l’alluvione di novembre scorso, è stata messa in sicurezza la banchina stradale e in Valbugiana dove si è concluso su una strada vicinale, traversa di via Valbugiana, un intervento di miglioramento del manto stradale con stesura di stabilizzato, baulatura e rullatura.

Gli operai hanno lavorato anche in via Saettino, per il miglioramento del manto stradale, e allo stadio Filippo Corsini dove i lavori hanno riguardato le recinzioni e gli spazi di delimitazione esterni al campo da gioco. Passando alle frazioni due importanti interventi sono in via di conclusione in località Botteghe: sulla strada regionale 436 è stata realizzata la posa in opera di una nuova linea elettrica a servizio dell’illuminazione pubblica mentre in via Copernico e in via Vallebuia le ditte incaricate hanno migliorato il manto per la sicurezza delle intersezioni stradali.

Salendo verso le Cerbaie, lavori in frazione Torre con ripristino delle tubazioni fognarie per convogliamento delle acque meteoriche lungo il ciglio di collegamento fra piazza della Torre e via Ultrario e sistemazione della scarpata lungo il cimitero della memoria. Sempre nei pressi di Torre, è stata realizzata una palizzata contenitiva lungo via Ramoni all’altezza di via dei Cipressi e all’intersezione con Via San Gregorio.

Importanti interventi anche nella frazione di Massarella e nelle località limitrofe: consolidamento della banchina stradale nel tratto di via Ramoni compreso tra via Casabianca e via del Perugino e lavori di manutenzione stradale in via Salanova. A Querce un intervento di manutenzione stradale ha riguardato via Narduccio. Tra le frazioni di Galleno e Pinete, intervento di manutenzione della banchina stradale. Anche a Ponte a Cappiano, in questo caso nei pressi della Circonvallazione-Strada provinciale 11, intervento di manutenzione della banchina stradale.