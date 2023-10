Raccolta olio alimentare. Già attivato il servizio

E’ partito nei giorni scorsi il nuovo servizio di raccolta dell’olio alimentare per le utenze domestiche richiesto dal Comune di Fucecchio e realizzato da Alia Servizi Ambientali. Nel cantiere comunale, che si trova in via dei Rosai 1, sono stati installati tre bidoni dedicati che possono essere liberamente utilizzati dalla cittadinanza nell’orario di apertura del cantiere, ovvero dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Le utenze domestiche possono conferire all’interno dei contenitori bottiglie e vasetti di plastica o vetro, purché chiusi ermeticamente. Si informa che l’accesso all’area è predisposto dai due cancelli pedonali presenti in via di Burello e via dei Rosai.

L’olio esausto di cucina deve essere raffreddato. Un servizio importante quello che è stato attivato, anche perché un solo litro d’olio versato in uno specchio d’acqua forma una pellicola inquinante grande come un campo da calcio.