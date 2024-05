"Qui ancora detriti e in tanti devono riscuotere"

Ping-pong tra Governo e Regione per l’assegnazione dei finanziamenti. A che punto siamo con i ristori post alluvione destinati a famiglie, industrie, agricoltura e imprese? Dal 2 novembre sono passati 7 mesi. E la maggior parte di cittadini e imprenditori attende ancora il rimborso. Una buona notizia arriva da Cna Firenze Metropolitana che consegnerà nei prossimi giorni circa 37mila euro a imprese dell’ Empolese Valdelsa e del Mugello. "Un segno tangibile di supporto, seppur modesto, per le imprese che stanno facendo sforzi per ripartire investendo i propri capitali". I Comuni più colpiti dal maltempo furono Capraia e Limite, Vinci, Cerreto Guidi e Fucecchio. Su nove condomini alluvionati di via San Biagio a Limite sull’Arno (richiesta accolta per tutti), solo due sono stati liquidati. "L’importo è già stato stabilito - dice un residente di San Biagio - e dipende dai danni denunciati. Ma la maggior parte di noi deve ancora riscuotere. Alcune richieste, tra cui la mia, sono in attesa di aggiornamento, ma non si capisce perché. Le prime liquidazioni sono partite il mese scorso. I soldi non sono arrivati". La strada è ancora tappata dai detriti depositati davanti alle abitazioni sulle sponde del rio. Detriti che, dopo esser stati classificati andranno smaltiti. "Ma quando?". In via Palandri a Limite, l’alluvione aveva distrutto il vigneto del Podere di Botta di Andrea Bartolini. "Abbiamo ottenuto i 3mila euro dalla Regione destinati ai privati, il massimo che potevamo avere, non ci lamentiamo - dice Bartolini - Per l’azienda la liquidazione latita ma siamo in recupero". Non ha visto un centesimo Il Piastrino di Vinci, con cantina alluvionata e stima danni elevatissima: "Da chi dovrebbero arrivare questi soldi?".

Y.C.