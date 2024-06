Quelle notti magiche sugli spalti. Nel 2017 finì con una valanga di gol

Quella di domenica prossima alle 20.45 sarà sicuramente una partita speciale per Empoli, pur trattandosi di un’amichevole, non solo perché si tratta della prima volta al Carlo Castellani-Computer Gross Arena della Nazionale italiana di calcio maggiore ma soprattutto perché a guidarla ci sarà un certo Luciano Spalletti, che proprio da Empoli ha spiccato il volo per la sua ricca carriera. Non si tratta comunque di una prima volta assoluta che lo stadio di viale delle Olimpiadi ospita una selezione azzurra. È successo altre sei volte, l’ultima il 3 settembre 2021 quando l’Under 21 di Nicolato liquidò 3-0 il Lussemburgo in una gara valida per le qualificazioni all’Europeo 2023 di categoria.

Quasi esattamente un anno prima, era l’ottobre del 2020, era invece toccato alla Nazionale femminile che scelse l’impianto empolese per disputare anche in questo caso un match di qualificazione all’Europeo contro la Danimarca, perso per 3-1. Andando a ritroso di altri ventuno mesi arriviamo invece al 19 gennaio 2019 quando sempre l’Italia in rosa disputò a Empoli un’amichevole di preparazione al Mondiale del giugno successivo. Gara che terminò 2-1 per le azzurre in rimonta contro il Cile, grazie a due reti nei minuti finali.

Due anni prima l’altro unico precedente dell’Italia maggiore, ma in quel caso si trattava di una formazione sperimentale con i migliori talenti del momento affidata a Gianpiero Ventura. Era il 31 maggio 2017 quando gli azzurri dilagarono 8-0 nell’amichevole informale contro San Marino. Mattatore della gara l’attuale attaccante del Cagliari Lapadula, autore di una tripletta, che ha poi però scelto la Nazionale peruviana. Per trovare un’altra Italia impegnata al Castellani, quando ancora non aveva assunto anche la denominazione Computer Gross Arena, bisogna invece risalire all’8 febbraio del 2011 quando un rigore di Macheda permise al team Under 21 di Ferrara di regolare 1-0 in amichevole l’Inghilterra. Seconda volta per l’Under 21 italiana a Empoli a distanza di dieci dalla prima: era infatti il 24 marzo del 2001 quando la selezione allenata da Gentile disputò un’amichevole nella nostra città contro la Bielorussia, avendo la meglio per 2-0.

