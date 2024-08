Quel semaforo che fa cilecca. Si spegne e diventa un pericolo: "Non si esclude il sabotaggio"

Un atto vandalico a fine di sabotaggio? "Non si può escludere, i tecnici incaricati stanno indagando",dice la sindaca Emma Donnini, facendo il punto sul semaforo di San Pierino dopo le segnalazione di Forza Italia. "Sono mesi che segnalo alla polizia unionale inefficienze nel funzionamento e, dopo l’incidente avvenuto nel pomeriggio di Ferragosto a causa del semaforo spento, l’impianto ancora non funziona – dice il capogruppo Simone Testai –. Il senso unico alternato semaforizzato è stato installato dalla Città Metropolitana nel dicembre scorso per effettuare verifiche tecniche strutturali prima di effettuare il passaggio di proprietà al comune. Per queste verifiche la Città Netropolitana ha ricevuto un finanziamento dalla Regione di 350mila euro, ma ad oggi nulla sappiamo in merito".

"ll tratto del vecchio ponte di San Pierino è di competenza della Città Metropolitana di Firenze ed è regolato da alcuni mesi a senso unico alternato – ribadisce la sindaco –. La Città Metropolitana gestisce il semaforo tramite una ditta che si occupa della manutenzione e dell’assistenza sul semaforo in caso di malfunzionamento. Negli ultimi giorni ci sono stati vari malfunzionamenti. La ditta è intervenuta e sta valutando le cause non potendosi escludere, da prime valutazioni, anche qualche atto vandalico. A questo proposito si invitano anche le persone che possano aver visto qualche movimento sospetto intorno alle apparecchiature a rivolgersi alle autorità competenti. In ogni caso la ditta incaricata, la Città Metropolitana e gli organi di vigilanza si stanno impegnando al fine di eliminare ulteriori malfunzionamenti". Intanto riguardo al ponte la Città Metropolitana spiega: "E’ conclusa la redazione di un piano di indagini geognostiche e sui materiali delle strutture del ponte – precisa l’ente – . Inoltre, con propria determina di maggio, ha provveduto ad affidare il servizio di esecuzione delle indagini, nonché di verifica strutturale di livello 4 secondo le linee guida ministeriali sulla sicurezza dei ponti stradali, avvalendosi di un accordo quadro servizi tecnici di cui dispone per la zona Empolese Valdelsa. Questo servizio, dal costo complessivo di 65mila euro, è previsto che si concluda entro il prossimo dicembre". Momento in cui sarà conosciuto l’esito delle verifiche e sarà deciso come procedere.

C.B.