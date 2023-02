Deve indossare la museruola e essere tenuto a guinzaglio quando viene portato in giro. Inoltre deve essere coperto da polizza assicurativa per eventuali danni a terzi. E’ quanto disposto dal sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, al proprietario di un cane di razza pitbull, maschio, di circa un anno, munito di microchip. L’emissione dell’ordinanza sindacale arriva a seguito di quanto accertato dall’Azienda Usl Toscana Centro che, dopo le valutazioni sul comportamento aggressivo dell’animale, ha riscontrato un rischio elevato per l’incolumità pubblica iscrivendolo nell’apposito registro. Per il proprietario sono quindi scattati i giorni previsti di rito e di legge per ottemperare a quando disposto dal primo cittadino.