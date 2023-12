Quanta gente a Parco Corsini: la magia di ’Natalia’ incanta

Grande inaugurazione. Non soltanto per l’atmosfera, resa magica dal periodo natalizio, ma anche per la grandissima partecipazione da parte della comunità e di tante persone accorse anche da fuori regione. ’Natalia’ ha alzato il sipario con il botto, trasformando il Parco Corsini in un vero villaggio natalizio interattivo. E ciò ha reso ancor più speciale il taglio del nastro del nuovo Corso Matteotti i cui lavori, sono terminati in tempo per permettere ai fucecchiesi di godersi il centro vestito a festa.

All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco Alessio Spinelli, la vice Emma Donnini, gli assessori Emiliano Lazzeretti, Daniele Cei e Valentina Russoniello. "Siamo davvero colpiti dalla partecipazione di così tante persone in occasione dell’apertura di Natalia – spiega Alessio Innocenti, dell’organizzazione di Natalia -. Abbiamo avuto tantissime presenze, anche da fuori regione". Natalia proseguirà nei giorni 8, 9, 10, 17 dicembre e 6 gennaio, dalle ore 10 alle 18.