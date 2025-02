Punto digitale facile in Municipio. Lo sportello d’assistenza gratuita

Dalle 9 alle 13, ogni mercoledì mattina, è attivo all’interno del Comune (in via Garibaldi) il Punto Digitale Facile. Lo ha fatto sapere nei giorni scorsi il Comune di Gambassi Terme per un’iniziativa, attivata con il sostegno della Regione Toscana, che si pone l’obiettivo di assistere l’utenza meno avvezza all’utilizzo nella tecnologia in termini di novità rapporti fra il cittadino e la pubblica amministrazione.

Il Punto offre fra le altre cose supporto nell’accesso e nella presentazione di pratiche digitali e per l’ottenimento e l’utilizzo dell’Identità Digitale, oltre all’assistenza in merito di accesso ai portali istituzionali della pubblica amministrazione. Sarà possibile essere assistiti anche sull’utilizzo dello smartphone, sul download dei documenti e sull’utilizzo di App e posta elettronica dai vari dispositivi.