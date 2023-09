Ciclisti nel mirino, distesa di puntine sulla strada. Decine di gomme bucate

Empolese Valdelsa, 4 settembre 2023 – Almeno una decina di ciclisti a bordo strada con le ruote forate. Qualcuno è rimasto appiedato anche con più buchi nello stesso pneumatico. È successo di nuovo: ennesimo sabotaggio ieri mattina lungo la salita che da Vinci porta a San Baronto, mèta privilegiata di tanti appassionati delle due ruote. Chi ha iniziato ad arrampicarsi sui tornanti del Montalbano si è infatti dovuto fermare quasi subito, perché in poche centinaia di metri, all’altezza della località Fornello, erano state gettate centinaia di puntine, quelle classiche da disegno.

“Io sono stato fortunato, uno dei pochi che non ha forato – racconta Massimiliano Bitossi, figlio d’arte (il papà è Franco Bitossi ndr) – Qualche chilometro prima ero stato avvisato del pericolo da altri ciclisti che avevo incrociato. Così ho proseguito con molta attenzione. Iniziata la salita ho iniziato a trovare una puntina, poi un’altra: erano decine sull’asfalto. Le ho raccolte e messe sul bordo della strada. Quindi – prosegue il ciclista – ho chiamato il 112. Ho parlato con i carabinieri, spiegando i fatti. Poco dopo è arrivata la polizia municipale dell’Empolese Valdelsa per i rilievi". Purtroppo non è la prima volta che accade. Il lancio di puntine, stavolta, è avvenuto in due punti distinti. L’ultimo raid, ricorda il ciclista, è di appena un mese fa. E poi c’è quello di un paio di anni addietro: una vera e propria strage di gomme. "Non so se questo nuovo episodio – riflette Bitossi – possa essere in qualche modo collegato alla gara di Allievi di passaggio oggi sul San Baronto, che costringe temporaneamente, al passaggio dei ciclisti, al blocco del traffico, oppure è una bravata di chi non ci gradisce sulle strade".

Bitossi sottolinea anche come il tappeto di puntine avesse potuto mettere a rischio la sicurezza delle persone. "Aldilà della foratura che comunque è un danno alla bici e un costo perché la camera d’aria è da buttare – dice – forando in discesa si può sbandare e finire a terra". Per fortuna non si sono registrati incidenti. Ma la rabbia è tanta. "Questi episodi ti rovinato la girata in bicicletta", chiosa il ciclista.

Irene Puccioni