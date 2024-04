"Punti di riferimento per la salute: le farmacie di Empoli, Montelupo Fiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Montespertoli, Castelfiorentino e Fucecchio" Farmacie di turno nella zona di Empoli e dintorni: orari e contatti utili per garantire assistenza farmaceutica continua. Consulta l'elenco per trovare la farmacia aperta più vicina a te.