Pubbliche Assistenze in festa. Tre nuovi mezzi per il soccorso. E una cena con 200 volontari

Da tradizione, era una cena. Un appuntamento estivo per ringraziare chi contribuisce tutti i giorni a sostenere la comunità. Quest’anno invece, una serata densa di appuntamenti. E’ stata festa grande ieri alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino. Una serie di eventi concentrati nella stessa serata e dedicati ai volontari e ai donatori di sangue. L’edizione 2024 dell’iniziativa intitolata "Pubbliche Assistenze tra passato e futuro" è andata in scena nella sede di via XX Settembre. Dalla mostra fotografica "120 anni di Anpas nazionale" (visitabile fino al 30 luglio), alla presentazione del libro sulla nascita della Pubblica Assistenza a Empoli, tante le iniziative che si sono alternate dal pomeriggio alla sera. Tra queste, anche l’inaugurazione di tre mezzi, due di protezione civile e uno per il sociale. Due dei veicoli sono stati intitolati ai presidenti onorari scomparsi, Ismano Nucci e Luciano Nannetti.

Un modo per ricordare la storia delle Pubbliche Assistenze, potenziando allo stesso tempo le risorse a disposizione per le attività di assistenza e soccorso. "Ricordare le figure di Nucci e Nannetti - ha sottolineato la presidente Eleonora Gallerini - significa onorare una tradizione di dedizione al prossimo che ci guida ogni giorno. Il volontariato è il cuore pulsante della nostra associazione, un atto di generosità e servizio che fa la differenza nelle vite di molti. Dedicarsi al volontariato significa costruire una comunità più forte e coesa, e oggi più che mai, il nostro impegno è fondamentale per affrontare le sfide del presente e del futuro". Alla cena estiva hanno partecipato circa 200 tra volontari e donatori.

