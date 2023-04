Proprietari fuori per Pasquetta, ladri in azione in due appartamenti

I topi d’appartamento in azione in città. Da quanto abbiamo appreso nel pomeriggio di pasquetta avrebbero fatto visita in due case in via del Giglio (vicino piazza Amendola). E, almeno in una circostanza, si sarebbero aperti il varco per entrare spaccando la porta d’ingresso. I proprietari degli immobili, una volta scoperto l’accaduto, avrebbero chiesto ai vicini se avevano sentito o visto qualcosa. Ma l’azione dei malviventi deve essere stata di quelle rapide, mordi e fuggi, tanto che nessuno, nel vicinato, si sarebbe accorto di quello che stava accadendo. Il problema dei ladri che entrano nelle abitazioni alla ricerca di monili in oro e denaro contante è un problema generalizzato di tutte le comunità e paesi. A Fucecchio, nei mesi scorsi, si erano registrati alcuni episodi in particolare di furti di auto o biciclette, per lo più avvenuti durante la notte. In questo caso, pare, che i ladri siano entrati nelle case nella fascia oraria tra le 14,30 e le 16,30, mentre i proprietari erano fuori.