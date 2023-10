Programma di voto. Gli incontri del Pd

Dopo la candidatura ufficiale di Alessio Mugnaini al secondo mandato a sindaco del Comune, il Partito democratico di Montespertoli avvia la fase programmatica già annunciata all’assemblea comunale. "L’obiettivo -spiega Giacomo Giusti, segretario del Pd locale - è aprirsi a tutta la cittadinanza, per iniziare a definire le idee per lo sviluppo di Montespertoli". Il primo dei quattro appuntamenti previsti è per lunedì 16 ottobre per discutere di “Servizi e politiche di cura: sanità e sociale a Montespertoli”. L’incontro, come tutti gli altri, si terrà al Circolo Arci di Montespertoli con inizio alle 21.30. Il programma prevede anche il 30 ottobre l’incontro sul turismo; il 9 novembre si parlerà di crescita e ambiente, mentre il 22 novembre si discuterà di famiglia, welfare e politiche del lavoro.