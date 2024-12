Progetto Uffizi diffusi: Montelupo attende il ministro Giuli per il recupero della Villa Medicea

Sono in contatto stretto con Paolo Marcheschi e Alessandro Amorese, membri della commissione cultura rispettivamente per il Senato e la Camera. So che il ministro Giuli sta smaltendo in questo periodo alcune situazioni lasciate in sospeso, ma che è già stato messo al corrente del progetto degli “Uffizi diffusi“. Lo abbiamo com’è noto invitato tempo fa e penso che possa arrivare a Montelupo entro la fine del prossimo inverno". Federico Pavese, consigliere comunale di Monteluponelcuore e presidente della commissione speciale Villa Medicea, ha così fatto il punto sulla questione degli “Uffizi diffusi“ o “Uffizi Toscana“, come il governatore Eugenio Giani ribattezzò il progetto proprio a Montelupo la scorsa primavera, durante la presentazione a candidato a sindaco dell’attuale primo cittadino Simone Londi, ndr) che dovrà portare al pieno recupero della Villa dell’Ambrogiana.

La commissione comunale speciale Villa Medicea si è riunita nei giorni scorsi e ha partecipato anche Luigi Falsetti, nipote del vice direttore quando negli anni ‘40 la villa ospitava il manicomio giudiziario. Nel frattempo, l’Ambrogiana è stata inserita nel “Piano di Gestione di ville e Giardini Medicei in Toscana“, ottenendo un primo passaggio per l’eventuale riconoscimento di sito patrimonio dell’Unesco. E dopo la visita dell’ex-ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano di qualche anno fa, anche il suo successore Alessandro Giuli dovrebbe arrivare in paese per un sopralluogo: il periodo ’giusto’ potrebbe essere quello fra febbraio e marzo 2025.