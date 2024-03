Progetto radio. Gli esperti tra i banchi

CASTELFIORENTINO

Un’iniziativa che si pone in primis l’obiettivo di coinvolgere gli studenti, fornendo al contempo alle scuole e ai docenti strumenti e metodi per affrontare i temi della multimedialità, delle nuove tecnologie digitali e della comunicazione mediata. È quanto promette il progetto "La radio nelle scuole", portato avanti dagli esponenti di Radio Associazione Valdelsa in una serie di appuntamenti rivolti agli alunni delle medie di Castelfiorentino. Le iniziative già programmate dagli organizzatori sviluppano i temi della multimedialità e delle nuove tecnologie in una dimensione realizzativa, creativa, partecipativa, cooperativa ed aperta all’Europa volta a rafforzare i legami di solidarietà internazionale fra studenti e docenti di paesi in via di sviluppo.

Un piano che si articolerà in quattro incontri fissati per il mese prossimo, nel corso dei quali i radioamatori incontreranno gli scolari per illustrare loro le nozioni della comunicazione via radio sotto i vari punti di vista: si parte il prossimo 3 aprile, per poi replicare il giorno successivo. A chiudere la rassegna, la settimana seguente, ci saranno gli ultimi due appuntamenti previsti per l’8 e per il 9 aprile. "Le azioni che vengono proposte intendono da un lato favorire l’orientamento dei giovani nei confronti della cultura scientifica e tecnologica – hanno spiegato i membri della Radio Associazione Valdelsa - e dall’altro sviluppare capacità di lettura critica di messaggi mediatici per poter efficacemente esercitare una cittadinanza attiva".