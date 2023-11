Progetti nelle scuole con il centro Donna Lilith

Un progetto carico di significati. Il centro Aiuto Donna Lilith sta portando avanti una serie di progetti educativi in collaborazione con scuole dell’Empolese Valdelsa per promuovere relazioni positive e contrastare la violenza di genere e la violenza tra pari. Le attività coinvolgono ben 72 classi, raggiungendo quasi 1500 studenti e studentesse sia delle scuole primarie che delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Comprese quelle di Fucecchio. Le attività sono mirate a educare alle relazioni positive per favorire l’espressione delle proprie emozioni e a riconoscere quelle dell’altro. Con gli studenti delle scuole superiori, invece, il focus è sulla prevenzione della violenza nelle prime relazioni affettive. Il progetto ’C’era una svolta’ si concentra sulla prevenzione della violenza di genere ed è attivo nella scuola secondaria di primo grado Montanelli Petrarca di Fucecchio, coinvolgendo otto classi. A partire da gennaio, alla scuola secondaria di secondo grado Checchi di Fucecchio, si terranno inoltre incontri sul tema del bullismo, nell’ambito del progetto ’Bolle di bulli’ presentato dal Comune di Fucecchio e finanziato dalla Regione Toscana.