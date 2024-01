Primato in Italia ai campionati di informatica

Primi in Italia nei calcoli informatici. È il grande risultato ottenuto dalla classe 2 AE della scuola media Busoni che nell’ambito della gara informatica ’Bebras’ che si è svolta a livello nazionale si è piazzata al primo posto nella categoria Mega. Si tratta dell’ennesimo riconoscimento sulle discipline Stem (acronimo che sta per Science, Technology, Engineering e Mathematics) ottenuto dalla scuola secondaria di primo grado. Da anni infatti l’istituto Comprensivo Empoli Ovest offre percorsi che potenziano il pensiero computazionale e il coding degli studenti. La manifestazione che si svolge anche a livello internazionale, ha l’obiettivo di promuovere gli aspetti scientifici dell’informatica nelle scuole.

Per il nostro Paese l’ente organizzatore del ’campionato’ è il laboratorio di didattica e divulgazione dell’informatica dell’Università degli studi di Milano. Ma come funziona la sfida? Si svolge tutta online: i partecipanti hanno al massimo 45 minuti di tempo per cimentarsi in giochi ispirati a reali problemi di natura informatica. L’edizione 2023 ha coinvolto più di mille insegnanti e oltre diecimila squadre provenienti da tutta Italia, tra i quali appunto si sono distinti gli alunni guidati con grande successo dal professor Giuseppe Gaglio. In particolare, la classe 2 AE è riuscita a risolvere i quesiti in modo corretto in soli 33 minuti. Ottimi risultati anche per le altre classi dell’istituto, come la 2 AC (sempre nella categoria Mega) e la 3 AA e la 3 AC nella categoria Giga.