Prima dell’anno fuori per Use e Abc

Le due compagini locali impegnate nel torneo di Serie B Interregionale saranno entrambe impegnate domani alle 18, per la quarta giornata di ritorno. Partiamo dall’Use Computer Gross, che sarà di scena a Genova sul campo della Pallacanestro Sestri, per proseguire nel nuovo anno l’ottimo finale di 2023 e prepararsi alla settimana dal 13 al 20 gennaio che, con 3 gare (Quarrata e Virtus Siena in casa, Cecina infrasettimanale fuori), sarà molto importante soprattutto in ottica seconda fase.

L’Abc Solettificio Manetti Castelfiorentino sarà invece ospite di La Spezia al Pala Sprint, in un incontro sulla carta decisamente complicato. Oltre alla sconfitta dell’andata a Castelfiorentino (69-79), infatti, i liguri sono tra le squadre più attrezzate del campionato come confermano i loro 14 punti, a meno 2 dal quarto posto. Coach Angiolini (nella foto durante un time-out) potrà contare pure su un Zaiets, per provare ad invertire la rotta. Anche per l’Abc sarebbe fondamentale approcciare con 2 punti in più ai successivi 3 impegni in 7 giorni: San Miniato e Serravalle in trasferta e Arezzo al Pala Betti nel turno infrasettimanale.