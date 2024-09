Prevenzione oncologica gratuita. Ecco il programma delle visite

EMPOLESE VALDELSA

Cinque giornate di "screen" gratuiti, dedicate alla prevenzione oncologica e rivolti ai cittadini di tutti i Comuni dell’Empolese Valdelsa. Questo è quanto prevede la Fondazione ANT per le prossime settimane fra Montespertoli e Castelfiorentino, per un totale di 120 visite gratuite. Un’iniziativa patrocinata dai due Comuni direttamente interessanti, oltre che da Ausl Toscana Centro, che sarà realizzata anche con il supporto economico di privati. "I progetti di prevenzione oncologica gratuita ANT a Castelfiorentino e Montespertoli sono attivi ormai dal 2015 – ha detto Livia Seravalli, responsabile dei progetti di prevenzione di ANT in Toscana – l’obiettivo è quello di rendere alla portata di tutti la cultura della prevenzione oncologica. Siamo orgogliosi del lavoro fatto in tanti anni in questo territorio, grazie a chi ci ha sostenuto.

Mettere a disposizione queste giornate gratuitamente, in un momento in cui anche le condizioni economiche di molti sono diventate più difficili, rappresenta davvero un importante traguardo". Nello specifico, grazie al "Progetto Melanoma" sarà possibile accedere a visite dermatologiche con l’ausilio della dermatoscopia, ossia l’indagine che consente la diagnosi tempestiva di lesioni sospette o neoplastiche. Che avranno luogo l’11 ottobre prossimo presso la Casa della Salute di Montespertoli in via Matteotti e sia il 25 ottobre che il 13 novembre successivo all’interno della Casa della Salute di Castelfiorentino, in via Pavese. Con il "Progetto Tiroide" saranno invece a disposizione visite ecografiche gratuite per la prevenzione dei tumori della tiroide in due appuntamenti: il 4 ottobre prossimo a Montespertoli e il 29 ottobre successivo a Castello, sempre nelle rispettive Case della Salute. Ogni visita è prenotabile online, sul sito di Fondazione ANT sotto la sezione "prevenzione", dopo essersi registrati. Domani alle 10 apriranno le prenotazioni per il Progetto Tiroide, mentre dal 3 ottobre prossimo alla stessa ora si potrà prenotare anche per il Progetto Melanoma. "Educare fin d’ora, soprattutto i più giovani, a uno stile di vita sano e a attività di prevenzione costante – hanno commentato Francesca Giannì e Dalila Di Lorenzo, rispettivamente sindaco di Castelfiorentino ed assessore alla sanità di Montespertoli - deve essere una priorità delle amministrazioni e dei servizi sanitari".