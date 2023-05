Pressing sulla zona stazione, arrestato pusher

Il contrasto allo spaccio non si ferma. E tiene l’attenzione altissima su tutte le zona più a rischio. Quella della stazione ferroviaria prima di tutto. Nella serata di domenica i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Empoli hanno arrestato in flagranza un soggetto marocchino di 47 anni, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’arresto è un ulteriore risultato, appunto, dell’intensa supervisione che i militari empolesi stanno approfondendo nella zona, monitorando attentamente i diversi canali di traffico degli stupefacenti. Gli uomini dell’Arma hanno concentrato la loro attenzione in particolare su un soggetto che, fermato proprio fuori la sua abitazione, è stato trovato in possesso di una decina di involucri di cocaina, già confezionati e pronti per alimentare il fiorente mercato popolato da assuntori. Entrati in casa, i militari hanno subito svolto un’accurata perquisizione, che ha permesso dunque di rinvenire ulteriore sostanza, per un peso complessivo di più di sessanta grammi, unitamente ad un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento ed un telefono cellulare ritenuto strumento utilizzato per i contatti con i clienti. L’uomo è stato immediatamente arrestato e, al termine delle formalità di rito, è stato condotto nella casa circondariale di Firenze Sollicciano, a disposizione dell’autorità giudiziaria per le ulteriori determinazioni che intenderà prendere.

Un pressing continuo, dunque, quello dell’Arma sui pusher e sulla aree dello spaccio. L’operazione alla stazione di Empoli segue di una manciata di ore i capillari controlli condotti alla stazione di Castelfiorentino dove, nella vegetazione, è stata trovata la droga: una busta contenente circa 70 grammi di hashish, abbandonata verosimilmente da un soggetto fuggito alla vista dei militari che stavano conducendo il blitz.