Presepe in barca. La benedizione del vescovo

Dopo esser stata esposta a La Verna, la "barca del Giubileo" è arrivata a Limite poche settimane fa. E in attesa di conoscere la nuova destinazione, sarà ufficialmente "presentata" ai limitesi proprio domani, nel corso di una cerimonia alla quale prenderà parte anche il vescovo Fausto Tardelli (nella foto). Sono le ultime novità legate alla canoa lunga tre metri e larga un metro e mezzo realizzata qualche mese fa, con le vele di quattro colori in alluminio e il logo del Giubileo previsto per il 2025. A bordo è stato allestito un presepe artigianale realizzato da Tommaso Cei, per un progetto realizzato dalla Pro Loco di Capraia e Limite, dall’Associazione Canottieri Limite, dalla Misericordia e dal Comune.

L’opera limitese ha trovato spazio fino a circa un mese fa (o poco più) nei pressi del santuari francescano de La Verna, dove è stata ammirata da centinaia e centinaia di pellegrini: in una delle scorse sedute del consiglio comunale, il vice-sindaco Edoardo Antonini aveva fatto sapere come diversi rappresentanti istituzionali provenienti da varie realtà comunali di tutta Italia avessero chiesto informazioni circa un’eventuale esposizione della barca. Che intanto sarà come detto mostrata alla cittadinanza: domani sera sarà esposta nella sede della Misericordia di Limite, con monsignor Tardelli che provvederà a benedire l’opera alla presenza delle istituzioni nell’ambito di una cerimonia che inizierà alle 21. E nelle ore successive, dovrebbe essere svelata quella che sarà la prossima collocazione della barca del Giubileo.