Prese di mira le farmacie. Tre furti in poche ore

Certaldo, 25 febbraio 2023 – Tutto lascia pensare che dietro ai tre colpi, praticamente consecutivi, forse a distanza di una manciata di minuti l’uno dall’altro, ci sia la stessa mano. O le stesse mani. Il modus operandi, ad una prima valutazione, sembrerebbe lo stesso. Poi saranno gli approfondimenti e - in particolare - le visione di quanto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza a dare le prime risposte e le conseguenti conferme agli inquirenti. Fatto sta che i ladri, la notte scorsa, hanno fatto un ripulisti di soldi in tre farmacie di Certaldo. Due di queste anche vicinissime.

I malviventi – si presume che ad entrare in azione sia stato più di un soggetto –, secondo quanto ricostruito, dopo aver scassinato prima la saracinesca, e poi la porta d’ingresso dei negozi, sono entrati nelle farmacie ed hanno asportato la somma del fondo cassa. In particolare, i carabinieri della compagnia di Empoli sono intervenuti per effettuare il sopralluogo in piazza Boccaccio, nei locali delle Farmacie Riunite dove sono stati portati via mille euro, alla Farmacia Manganelli, dove sono stati rubati 400 euro. Il terzo sopralluogo dei militari è stato fatto in via Don Minzoni, alla Farmacia al Molino, dove i malfattori si sono dati alla fuga dopo aver preso 200 euro. Immediatamente sono scattati i rilievi e di rito e di legge ed è stato dato avvio alle indagini che sono condotte dal personale della stazione e dai militari del nucleo operativo della compagnia al comando del tenete colonnello Daniele Riva.

Si cerca, dunque, una banda che ha nel mirino le farmacie, anche se, a parte i soldi, nulla è stato toccato relativamente a prodotti o farmaci. I carabinieri hanno provveduto, appunto, ad acquisire le immagini delle telecamere che sono risultate essere funzionanti in due delle farmacie visitate dai ladri. Niente, invece, sarebbe stato avvertito dal vicinato che abita in prossimità dei negozi. Nessuno, dunque, è stato svegliato dal rumore sinistro che, probabilmente, potrebbe aver fatto la banda nel portare a termine l’effrazione. Gli accertamenti stanno andando avanti a tutto campo. Rilievi nei locali, indizi che potrebbero aver lasciato i ladri, e i riscontri delle telecamere potrebbero delineare per gli inquirenti un primo importante quadro sul quale lavorare. Dell’accaduto si è accorto, in tutti i casi, il personale ieri mattina all’apertura.