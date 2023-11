Prende fuoco un carrello. Nessun ferito

Momenti di paura, ma per fortuna senza feriti, quelli che si sono vissuti ieri al polo logistico della fabbrica di gelati Sammontana, nel comune di Montelupo sulla Tosco Romagnola, ma alle porte di Empoli e non distante dall’uscita di Empoli Est della Fi-Pi-Li. Intorno alle ore 14 infatti si è innalzata una colonna di fumo nero e denso a causa di un carrello elevatore che ha preso fuoco. Per gestire l’emergenza sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli e di Castelfiorentino, con due autobotti (nella foto dei Vigili del fuoco, alcune operazioni di spegnimento), i quali hanno impiegato circa mezz’ora per domare le fiamme divampate nella stazione di ricarica dei muletti adiacente allo stabilimento, ma separata da esso, che per agevolare le operazioni dei pompieri è stato chiuso. Una volta spento l’incendio, che ha provocato ingenti danni alla parete esterna dei locali dove c’era il carrello elevatore, poi rimossa, le due squadre di vigili del fuoco hanno proceduto alla messa in sicurezza dell’area, controllando la copertura dell’edificio e facendo la necessaria bonifica. Sono in corso di accertamento le cause che hanno scatenato le fiamme sul muletto, dando vita al maxi rogo che ha creato grande spavento all’interno dell’azienda. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa per gestire la viabilità nei pressi dello stabilimento della Sammontana, in modo da favorire l’arrivo dei mezzi dei vigili del fuoco.

Si.Ci.