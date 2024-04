Premio dedicato a Cantini: "Una figura memorabile"

"Sono davvero felice per la possibilità di legare a una grande figura come quella di Romanello Cantini questo premio, che rimarrà vivo per gli anni a venire". Il sindaco Alessio Falorni ha così commentato la recente approvazione del regolamento del “Premio Romanello Cantini“, approvato dal consiglio comunale nel corso dell’ultima seduta andata in archivio pochi giorni fa con l’obiettivo di disciplinarne in via definitiva le modalità di assegnazione e consegna. Si tratterà di un riconoscimento che sarà conferito a chi si impegnerà a fondo durante l’anno per promuovere i valori di pace. Nel nome del professor Cantini, docente di Storia e scrittore legato a Castelfiorentino scomparso nel 2022 ad 85 anni. E dopo la prima consegna del premio, avvenuta lo scorso novembre nell’ambito dell’iniziativa “La rievocazione della pace dopo Montaperti“, l’idea dell’amministrazione uscente è di istituzionalizzare il riconoscimento rendendolo un appuntamento fisso.