Potenziata l’assistenza domiciliare

EMPOLESE VALDELSA

Una nuova figura all’interno della sanità del territorio: è quello dell’infermiere ’Aiuti’, acronimo di assistenza infermieristica urgente territoriale integrata a supporto dell’infermiere di famiglia e comunità. Nel mese di maggio sarà avviato nella zona di Firenze sud est e Firenze Centro e a seguire nell’Empolese Valdelsa. Il progetto rientra in un piano di sviluppo complessivo, a cui l’azienda sanitaria sta lavorando da anni e che prevede una riorganizzazione del sistema di assistenza. Ad oggi sono 481 gli infermieri di famiglia e comunità in Asl Centro, di cui 76 nell’Empolese Valdelsa. L’utilizzo della dell’infermiere ’Aiuti’ è utile in situazioni di emergenza risolvibile con un tempestivo intervento domiciliare nei casi in cui si verifichino condizioni come dimissioni dall’emergenza urgenza evitando un ricovero ordinario, oppure evitando un accesso inappropriato al pronto soccorso, garantendo al paziente assistenza a domicilio. Sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.30 con una distribuzione territoriale secondo il numero di abitanti e la densità abitativa. Trascorse le 4872 ore di assistenza, se il paziente necessita di ulteriore prese in carico verrà inserito nell’agenda ordinaria dell’infermerie di famiglia e comunità.