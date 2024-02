Potatura degli alberi. Possibili disagi

A volte, la loro presenza a lato della vecchia 429 è stata oggetto di ampia discussione, per l’essere involontari protagonisti di incidenti gravi: si sta parlando degli alberi ai lati del vecchio tracciato dell’ex statale 429. Tra Poggibonsi, Certaldo e Castelfiorentino, negli anni ’80 e ’90 ed anche primi Duemila, l’argomento era all’ordine del giorno. Motivo per cui si presta molta cura a quegli alberi, anche affinché non diventino appunto involontari fattori di rischio della pubblica incolumità. Difatti, sono ripresi da pochi giorni gli interventi di manutenzione straordinaria di potatura di queste piante lungo la banchina stradale sulla Sp 429, nel tratto tra Brusciana e Castelfiorentino. Per questi lavori è previsto il senso unico alternato e l’eventuale chiusura della strada per brevi periodi di tempo, tra le 8 e le 18, fino al 22 febbraio.