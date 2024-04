Portalettere e consulenti. Assunzioni alle Poste

Ancora assunzioni in Poste Italiane che, oltre a portalettere (l’ultimo annuncio, salvo proroghe, è scaduto ieri), cerca altre figure professionali. In dettaglio, l’azienda seleziona consulenti finanziari da inserire negli uffici postali. Il candidato ideale è laureato o laureando, in possesso di ottime capacità relazionali e di una buona conoscenza di Office. Titoli preferenziali: titolo di studio in discipline economico-giuridiche, conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari e delle direttive Mifid II e Ido. Per Sda Express Courier, che fa parte del gruppo Poste, si ricercano invece addetti alla logistica per le regioni del Centro-Nord. Si richiedono: diploma con votazione minima di 70/100, disponibilità a lavorare su turni, soprattutto nell’orario notturno. Per consultare l’elenco delle posizioni aperte è possibile visitare il sito web all’indirizzo dedicato: www.posteitaliane.it/it/lavora-con-noi.html.